Başkan Günel, Soğucak Mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile yaptığı ziyaretleri sürdürüyor. Her fırsatta hemşehrileri ile bir araya gelerek sorunlara yerinde çözüm üreten Başkan Ömer Günel'in son durağı Soğucak Mahallesi oldu.

Çalışmalarını "Belediye başkanının makamı sokaklardır" anlayışı ile sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile Kuşadalılarla buluşmaya devam ediyor. Görevde bulunduğu iki yıllık süre içerisinde Kuşadası'nı köşe bucak dolaşan Başkan Ömer Günel, son olarak Soğucak Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Belediye Meclis üyeleri Özgün Limoncu ve Volkan Alkış ile birlikte Soğucak Meydanı'nda kurulan pazarı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ömer Günel, esnafı da dolaşarak sorun ve önerilerini dinledi.

İçme suyu sorunu kısa sürede çözülecek

Başkan Ömer Günel, Soğucak Mahallesi sakinlerinden gelen içme suyu sorunun ne zaman çözüleceği yönündeki sorular ile ilgili olarak "Aydın Büyükşehir Belediyemiz sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ tarafından Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki içme suyu kaynaklarının Kuşadası'na ulaşması için 20 kilometre uzunluğundaki hatta yapılan çalışmalar ile sırasıyla tüm mahallelerimize içme suyu verilecek" dedi. Soğucak ile ilgili önemli projelerinin bulunduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Tüm mahallelerimize en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak için ilgili birimlerimiz ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Yaptığımız planlama dahilinde kısa süre içerisinde sizler de mahallenizde yaşanan değişime tanık olacaksınız" dedi. - AYDIN