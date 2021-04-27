Başkan Günel, "Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız" - Son Dakika

Başkan Günel, "Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız"

27.04.2021 14:42
Başkan Günel,

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 17 günlük tam kapanma süreci ile ilgili bir açıklama yaparak "Kuşadası Belediyesi olarak pandemi tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde hemşehrilerimizin yanında olmaya ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 17 günlük tam kapanma süreci ile ilgili bir açıklama yaparak "Kuşadası Belediyesi olarak pandemi tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde hemşehrilerimizin yanında olmaya ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Pandemi sürecindeki çalışmalarıyla Türkiye'nin en başarılı ilçe belediyelerinden biri olan Kuşadası Belediyesi, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 haftalık tam kapanma sürecine de hazırlıklı giriyor. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 3 haftalık kapanma sürecinin pandemi ile mücadele açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek "Kuşadalı hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Onlar sağlıklarını korumak için evlerinde kalmayı sürdürürken bizler de Kuşadası Belediyesi olarak bu zorlu süreçte bir tek hemşehrimizi bile yalnız bırakmayarak ilgili tüm birimlerimizle birlikte kentimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Güzel günler yakında"

Son 13 aylık dönemde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında olduğu gibi 17 günlük süreçte de başta Güvercin Masa, Sosyal Yardım İşleri, Sağlık İşleri, Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü olmak üzere Kuşadası Belediyesi'nin tüm birimlerinin sahada olacağını belirten Başkan Ömer Günel, "Başta 65 yaş üstü, hasta ve engelli hemşehrilerimiz olmak üzere ihtiyaçlarını giderme konusunda sıkıntı çeken tüm Kuşadalılar, bizlere Güvercin Masa'nın çağrı merkezi olan 4447114 ya da 02564604040 numaraları aracılığıyla ulaşabilirler. Kurallara uyarak ve evlerimizde kalarak bu süreci atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Güzel günler çok yakında" dedi. - AYDIN

Başkan Günel, Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız
Başkan Günel, Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız
Başkan Günel, Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız
Başkan Günel, Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız
Başkan Günel, Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız
Başkan Günel, Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız
Başkan Günel, Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Günel, 'Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti
Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı         
16:05
İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki         
15:52
"Aylık gelirim 1,5 milyon lira" diyen VeBitcoin CEO'sunun vergi dolandırıcılığını deşifre ettiler         
15:30
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum         
15:00
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız         
14:45
Hamile kadın aynı anda hem koronaya hem de domuz gribine yakalandı Hamile kadın aynı anda hem koronaya hem de domuz gribine yakalandı         
14:22
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı         
11:21
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 16:21:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Günel, "Tam kapanma sürecinde de hemşehrilerimizin yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement