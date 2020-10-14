Başkan Günel, toplu taşıma kooperatiflerinin yöneticileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Günel, toplu taşıma kooperatiflerinin yöneticileri ile bir araya geldi

14.10.2020 09:50
Başkan Günel, toplu taşıma kooperatiflerinin yöneticileri ile bir araya geldi, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi yöneticileri ve üyeleriyle kahvaltıda buluştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi yöneticileri ve üyeleriyle kahvaltıda buluştu. Şoförlerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, bir buçuk sene içerisinde Kuşadası'nın 30 yıllık yol problemini çözmek için ciddi adımlar attıklarına dikkat çekti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Kuşadası Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi Başkanı Mustafa Keskin ve kooperatif üyeleriyle kahvaltıda buluşan Belediye Başkanı Ömer Günel'e Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ile Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten eşlik etti. Kentteki trafikle ilgili aksaklıkların giderilmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Günel, "Trafik Sakinleştirme Projesi ile ilgili sert eleştirileri çok yersiz buluyorum. Proje henüz tamamlanmış değil. Kuşadası trafiğinin nasıl sakinleştiğini proje tam anlamıyla bittiğinde göreceksiniz" dedi.

Kahvaltıda konuşan Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten, "Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in çalışmalarından oldukça memnunuz. Kendisi bu kentte uzun yıllardır yapılmayanı yaptı. Bir buçuk yıldır ilçemizde yaşanan değişim ve gelişimin farkındayız. Kentimize kazandırdıkları hizmetler için hem Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na hem de Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e tüm şoför arkadaşlarımız adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Ömer Günel, toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlerin büyük sorumluluk gerektiren bir iş yürüttüklerini ifade ederek "Bir buçuk senedir Kuşadası'nı değiştirmek, tam anlamıyla bir turizm kenti haline getirmek için Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Kentimizde yaşanan alt ve üst yapı sorunlarının çözümü noktasında ciddi adımlar attık. 50 yıldır tek bir çivi bile çakılmayan Türkmen Mahallesi'nin sorunlarını kökünden çözdük. Önümüzdeki günlerde ilçemizin en eski mahallerinden biri olan İkiçeşmelik'e gireceğiz. Aynı Türkmen Mahallesi gibi İkiçeşmelik'te de köklü değişimler olacak. Kuşadası'na doğalgaz gelmez diyorlardı. 2021 yılın da döşenmesi planlanan doğalgaz alt yapısını 2019 sonuna çektirdik. Kentimizin nüfus olarak büyük mahallerine doğalgaz alt yapısı getirilmesini sağladık. Çevre yolunda yaşanan problemlerin giderilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile defalarca temasa geçtik. Çalışmalara kendi ekiplerimizi ve ekipmanlarımızı gönderdik. Bugün çevre yolunda yaşanan sıkıntılar büyük oranda çözüldü. Barbaros Hayrettin Paşa, Sağlık ve Kahramanlar caddelerinde yakın zamanda çalışmalara başlayacağız Kuşadası çarşıları bir turizm kentine yakışır hale gelecek. Sahil düzenleme projesine de çok yakın sürede başlayacağız. Büyükşehir Belediyemiz eski Tariş alanında çalışmalara başladı. Önümüzdeki yıl çok farklı bir Kuşadası göreceksiniz. Biz ilçemizde olmaz denilenleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Başkan Günel, toplu taşıma kooperatiflerinin yöneticileri ile bir araya geldi
Başkan Günel, toplu taşıma kooperatiflerinin yöneticileri ile bir araya geldi
Başkan Günel, toplu taşıma kooperatiflerinin yöneticileri ile bir araya geldi
Başkan Günel, toplu taşıma kooperatiflerinin yöneticileri ile bir araya geldi

Toplu Taşıma, Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Günel, toplu taşıma kooperatiflerinin yöneticileri ile bir araya geldi - Son Dakika

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