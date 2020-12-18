Başkan Günel, turizmciler ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Günel, turizmciler ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

18.12.2020 09:40
Başkan Günel, turizmciler ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanlarıyla bir toplantı yaptı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanlarıyla bir toplantı yaptı. İbramaki Sanat Galerisi'ndeki görüşmede hükümetin esnafa yönelik açıkladığı destek paketi masaya yatırıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların turizm kentlerinde en çok esnafı olumsuz yönde etkilediğini belirten Başkan Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak esnafımıza destek olmak için daha önce olduğu gibi şimdi de gereken neyse yapmaya hazırız" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kıyı Ege turizm kentlerinin sözcüsü olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı online toplantıdan sonra Kuşadası'ndaki sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanlarıyla bir araya geldi. İbramaki Sanat Galerisi'nde sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) başkanları katıldı.

"Başkan Günel'den 14 maddelik tedbir önerisi"

Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülük ettiği ve geçtiğimiz gün açıkladığı 14 maddelik tedbir paketi doğrultusunda yapılan toplantıda, Türkiye'de korona virüs vakalarının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine getirilen kısıtlamaların ilçe ekonomisine yaptığı olumsuz etkiler ve hükümetin esnafa yönelik olarak açıkladığı destek programı ele alındı. Turizme dayalı Kuşadası ekonomisinin süreçten en az zararla çıkması için çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, turizm kenti belediyelerine İller Bankası ve kamu bankalarından 18 ay ödemesiz uzun vadeli kredi teminlerinin sağlanması, turistik işletmelerden konaklama vergisi ile Turizm Katkı Payının 2021 yılı sonuna kadar alınmaması, turizm endüstrisinde rol alan bütün paydaşların ihtiyaç duyacağı istihdam desteği miktarının ve süresinin artırılması, daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa sosyal yardımda bulunulması için belediyelere devlet tarafından verilen desteğin çoğaltılması, pandemi nedeniyle mesleklerini icra edemeyen turist rehberleri için sağlanacak kredi limitlerinin ve uzun vadeli ödeme planlarının tekrar gözden geçirilmesi vurgulandı. 14 maddelik paket programının kabul gördüğü toplantı sonunda ekonomik ve mali krizin yansımalarının en asgari düzeye indirgenmesi için iş birliği içerisinde çalışılması gerektiği kararlaştırıldı.

Pandemi sürecinden en çok turizm bölgelerinin olumsuz etkilendiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Hükümet tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan destek paketi olumlu olmasına rağmen bize göre yetersiz kaldı. Çünkü kira yardımı olarak açıklanan 750 TL, Kuşadası ve diğer turizm kentlerinde bir günlük gideri bile karşılamıyor. Ekonomik belirsizliğin salgının gidişatına bağlı olduğu bugünlerde yaptığım çağrıyı yineleyerek hükümeti turizm sektörünün bileşenlerine yönelik olarak acil ek tedbirler almaya davet ediyorum. Kuşadası Belediyesi olarak biz esnafımıza destek olmak için STK ve meslek odaları ile ortak hareket ederek daha önce olduğu gibi şimdi de gereken neyse yapmaya hazırız" dedi. - AYDIN

Başkan Günel, turizmciler ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

Sivil Toplum Kuruluşları, Ömer Günel, Kuşadası, toplum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Günel, turizmciler ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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