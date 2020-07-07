Başkan Günel, "Uydukent'te sorunlar yasal süreç içinde çözüme kavuşturulacak" - Son Dakika

Başkan Günel, "Uydukent'te sorunlar yasal süreç içinde çözüme kavuşturulacak"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, son günlerde Uydukent hakkında kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini ifade ederek, "Uydukent'te sorunlar yasal süreç içinde çözüme kavuşturulacak" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, son günlerde Uydukent hakkında kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini ifade ederek, "Uydukent'te sorunlar yasal süreç içinde çözüme kavuşturulacak" dedi.


Başkan Günel konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, " Rahmetli Uğur Mumcu'nun "Bilgi sahibi olunmadan, fikir sahibi olunmaz" sözünden yola çıkarak son günlerde "yine" kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış bilgilendirildiği bir konu ile ilgili olarak açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Temelleri 1995 yılında atılan Uydukent, bugüne kadar ki süreç içinde ne yazık ki yasal konularda karşılaştığı sıkıntılar sebebi ile sorun yumağı haline gelen bir yapıya bürünmüştür. Burada yaşayan hemşehrilerimizin yaşadığı sorunların bilinci içerisindeyiz. Gerek seçimler öncesinde gerekse başkanlık dönemimde Uydukent'in sorunlarının çözümü için Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu noktada Aydın Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından 10 Ağustos 2017 tarihinde alınan bir karar ile 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği onaylanmıştır. Bu karara istinaden 3 Aralık 2019 tarihinde Kuşadası Belediye Meclisi kararı ile 1/1000 uygulama imar planı uygun görülerek kabul edilmiştir. Yasal süreç gereği Kuşadası Belediye Meclisi tarafından uygun görülen 1/1000 planı onaylanmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne sevk edilmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 1/1000'lik uygulama imar planını yasal süreç içinde değerlendirmiştir. Ancak 20 Şubat 2020 tarihinde 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren 7221 sayılı kanun ile 3194 sayılı imar kanununda yapılan değişiklikler nedeniyle 1/1000 uygulama imar planı değişiklik teklifi onaylanamamıştır. 12 Mart 2020 tarihinde toplanan Büyükşehir Belediye Meclisinde yasal süreç içinde değerlendirilen ve hukuki olarak imar kanunu mevzuatında yapılan değişikliklere uymadığı gerekçesi ile 1/1000'lik uygulama imar planı değişikliğinin, Kuşadası ilçesine iadesine karar verilmek zorunda kalınmıştır. Dolayısı ile imar kanununda yapılan yeni düzenlemelere göre Uydukent yönetimi tarafından hazırlanacak 1/1000'lik uygulama imar planının değişikliği ve raporları Kuşadası Belediyesi'ne sunulduktan sonra talep yeniden değerlendirilecektir. Uydukent'te sorunlar yasal süreç içinde çözüme kavuşturulacaktır" dedi. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Günel, 'Uydukent'te sorunlar yasal süreç içinde çözüme kavuşturulacak' - Son Dakika
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