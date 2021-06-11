Başkan Günel "Uydukent'te tüm sorunları çözeceğiz" - Son Dakika

Başkan Günel "Uydukent'te tüm sorunları çözeceğiz"

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Uydukent'in sorunlarını çözmek için harekete geçti. Uydukent sakinleri ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, yasal engeller nedeniyle 26 yıldır sorun yaşanan Uydukent'te öncelikli olarak elektrik probleminin çözüleceğini belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 26 yıldır sorunların çözülemediği Uydukent'te ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Yaklaşık 20 gündür elektrik kesintisinin yaşandığı bölgedeki sorunları yerinde inceleyen Başkan Ömer Günel'e Belediye Başkan Yardımcıları, Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan, Özgür Batçıoğlu, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Uydukent'in sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel, değer artış ödemeleri hakkında da bilgi verdi. Başkan Günel "Aydın Büyükşehir Belediyemizin 1/5000'lik nazım imar planını kabul etmesinin ardından Kuşadası Belediyesi olarak Uydukent'i 1/1000'lik imar uygulama planına dahil ettik. 1/1000'lik planın Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından da onaylanması ile uzun yıllardır yaşanan yapı kullanım ruhsatı sorununun çözümü noktasında önemli bir adım atmış olduk. Ancak değer artışı konusu önümüze bir sorun olarak geldi. Bu bizim yaptığımız bir düzenleme değil. İmar Plan Yönetmeliği'ndeki bu değişiklik, belli parsellerde meydana gelen değer artışını ödemek zorunda bırakıyor. Yatıracak olduğunuz paranın sadece yüzde 25'i belediyenin kasasına giriyor. Kalan kısmı diğer devlet kurumlarına gidiyor. Bu düzenleme yapıldı ve buna uymak zorundayız. Uydukent'in yaşanabilir bir site olması için biz Kuşadası Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Ama sizin de üzerinize düşen hukuki konular var. Bu konuda da lütfen birlikte hareket edin. Çünkü birlikte hareket etmezseniz size zarar verdiğini düşündüğünüz insanlara karşı mücadele edemezsiniz" dedi.

"Elektrik problemi çözülüyor"

Elektrik kesintisi sorununun çözümü için AYDEM ile görüştüklerini ifade eden Başkan Ömer Günel, elektrik aboneliğinin yapılabilmesi için öncelikle dağıtım firmasının alt yapı sorunlarını halletmesi gerekiyordu. Mevcut şartlarda yeni ruhsatları vermek zaman alacağından, konunun aciliyetini göz önünde bulundurarak İmar Kanununun geçici 11. maddesi gereğince ruhsatları verdik. Firma yetkilileri 10 adet trafo yatırımına başladı. Yılsonuna kadar bitireceklerini belirttiler. Ben Kuşadası Belediye Başkanı olarak elektriklerinizin açılması için size aracılık yapacağım. Uydukent'teki 3 kooperatifin 258 bin Türk Lirası gibi toplu bir elektrik borcu var. Bu borcun kapanması için nasıl bir imkan yaratabileceğimize bakacağız. Eğer altından kalkılabilir bir rakamsa kaynak yaratarak bu borcu ödeyeceğimizin sözünü veriyorum " dedi.

"Belediye hizmetleri kapıda"

Kuşadası Belediyesi'nin Uydukent'te yaşanan alt ve üst yapı sorunlarını çözmek için harekete geçtiğini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yol sorunu yaşadığınızın fakındayım. İmkanlar el verdikçe bölgenin alt ve üst yapı problemlerini çözmek için çalışacağız. Yeşil alanların bakım ve onarım işlerini de programa dahil edeceğiz. Ekip arkadaşlarım bugün bu bölgede kapsamlı incelemelerde bulunacaklar. Uydukent'i kısa sürede belediye hizmetlerimizle daha güzel bir yer haline getireceğiz. Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerimizi, Uydukent'e çok yakın bir bölgeye taşıyacağız. Bölgede alışveriş yapabileceğiniz bir market olmadığını da biliyorum. Market açmaya istekli olan varsa burada bizim yerimiz var. Ben hukuk çerçevesinde yeri en uygun şekilde vermeye hazırım" diye konuştu.