Başkan Günel, zabıta haftasını kutladı - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek Zabıta Haftası'nı kutladı. Buluşmada Başkan Ömer Günel'e Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ve Zabıta Müdürü Nuri Can eşlik etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümü sebebiyle zabıta personeliyle bir araya geldi. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapılan buluşma, Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası arkasında gerçekleşti.Zabıta personelinin vatandaşların güvenlik ve huzurunu sağlamak gibi önemli bir görev yürüttüğüne dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Sizlerin sayesinde güzel kentimiz Kuşadası hak ettiği değeri kazanıyor" dedi.

Personelin Zabıta Haftası'nı tebrik eden Başkan Ömer Günel, "Hepinizin işini nasıl büyük bir özveriyle yaptığının farkındayım. Bu kenti daha güzel bir noktaya hep birlikte taşımak için canla başla çalıştık. Sıfır İşgaliye uygulamamız başarılı oldu. Çarşılarımız sizin azminiz sayesinde çok daha düzenli hale geldi. Pandemi döneminde vatandaşlarımız için seferber olduk. O kötü günlerde sizler, çok önemli görevler üstlendiniz. Vatandaşlarımızın güvenlik ve huzurunu sağlamak için canınızı dişinize takıyorsunuz. Çalışmalarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN