Başkan Günel, zabıta personeliyle kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Başkan Günel, zabıta personeliyle kahvaltıda buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personelle kahvaltıda bir araya geldi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personelle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, zabıtaların kentin güvenliğinin korunması hususunda önemli bir görev yürüttüklerini belirtti.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
15 Temmuz şehitlerini anan Bakan Gül'ün gözleri doldu, boğazı düğümlendi


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, haftanın ilk gününe Zabıta Müdürlüğü çalışanlarıyla merhaba dedi. Gazibeğendi tesislerinde gerçekleşen kahvaltılı toplantıda sıfır işgaliye uygulaması, seyyar satıcılarla ilgili yapılan düzenlemeler ve personelin sorunları görüşüldü. İşini özveriyle yapan personelin her zaman yanında duracaklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Kurumumuzu dışarıda en çok sizler temsil ediyorsunuz. Sizlerin yaptığı her hareket Kuşadası Belediyesi'ne yansıyor. Bizden önce Kuşadası Belediyesi Zabıtası'nın hiçbir ağırlığı yoktu. Bugün güçlü bir yapı oluşturduk. Kuşadası'nda zabıtanın itibarı arttı. Ekipman olarak eksikleriniz olduğunu biliyorum. Hepsini gidereceğiz. İşini düzgün yapan her personelimin yanındayım. Asla hakkınızı yemem, yedirtmem" dedi.


"Sıfır işgaliyeden taviz yok "


Sıfır işgaliye uygulamasından asla taviz vermeyeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Sıfır,işgaliye kentimizde bir yılı aşkın süredir sorunsuz bir şekilde uygulanıyor. Bu süreçte sizler de işinizi çok iyi bir şekilde yaptınız. Bu konuda asla taviz vermedik vermeyi de düşünmüyoruz. Pandemi sürecinde dahi denetimlerimiz sürdü" diye konuştu. - AYDIN

Zabıta Müdürlüğü, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Günel, zabıta personeliyle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:53 Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
18:53
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 20:26:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Günel, zabıta personeliyle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]