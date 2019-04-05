Son Dakika Haberleri: Başkan Günenç, Düzenlenen Törenle Mazbatasını Aldı

Başkan Günenç, Düzenlenen Törenle Mazbatasını Aldı

2 saat önce

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, 31 Mart Yerel Seçimlerinde kazandığı galibiyetin ardından düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Başkan Günenç, Düzenlenen Törenle Mazbatasını Aldı, System.String[]

Enez Cumhuriyet Meydanında 11.00'da başlayan törene, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve belediye meclis üyeleri, Chp İl Genel Meclis üyesi Şenol Kılıç, Chp Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu ve yönetim kurulu üyeleri, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek ile vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk heykelinin önüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende açılış konuşması Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından yapıldı. Başkan Gürkan, tüm Enez halkına hayırlı olmasını diledi. Ardından, Enez Belediyesinin önünde İlçe Müftüsü Saim Güngör tarafından dua okutularak, kurban kesildi. Tören, vatandaşların Başkan Günenç'i yeni makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini kabul etmesi ile sona erdi. Günenç, yoğun kalabalığın gözlendiği ziyarette, tüm ziyaretçilere teşekkür ederek, yeni dönemin Enez halkına hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:39 Kaynak: Bültenler

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