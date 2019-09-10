Başkan Günenç, okul ziyareti yaptı
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Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, 2019 ve 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Açılışı sebebiyle, Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:54 Kaynak: Bültenler
Ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk Kitabı ile kek ikram etti. Tüm öğrencilere ve öğrenci velilerine Nutuk'u okumaları tavsiyesinde bulundu. Başkan Günenç,"2019 ve 2020 Eğitim Yılı, tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Tüm öğrencilerimize tek tek başarılar diliyorum."dedi.
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