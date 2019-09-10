Son Dakika Haberleri: Başkan Günenç, okul ziyareti yaptı
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Başkan Günenç, okul ziyareti yaptı

1 saat önce

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, 2019 ve 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Açılışı sebebiyle, Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.

Başkan Günenç, okul ziyareti yaptı, System.String[]

Ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk Kitabı ile kek ikram etti. Tüm öğrencilere ve öğrenci velilerine Nutuk'u okumaları tavsiyesinde bulundu. Başkan Günenç,"2019 ve 2020 Eğitim Yılı, tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Tüm öğrencilerimize tek tek başarılar diliyorum."dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:54 Kaynak: Bültenler
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