Başkan Güneş Güven Tazeledi
15 dakika önce
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, yapılan genel kurulda tekrar bakanlığa seçildi.
Kocasinan
Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, yapılan genel kurulda tekrar bakanlığa seçildi. Kayseri
Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapılan Genel Kurul, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 4 yıllık faaliyet raporu okunarak oylandı. Yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada 80 delegenin kullandığı oyun 80'ini alan Abdulkadir Güneş, tekrar başkan seçildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:46 Kaynak: İHA
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