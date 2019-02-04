Son Dakika Haberleri: Başkan Güneş Güven Tazeledi

Başkan Güneş Güven Tazeledi

15 dakika önce

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, yapılan genel kurulda tekrar bakanlığa seçildi.

Başkan Güneş Güven Tazeledi, System.String[]
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, yapılan genel kurulda tekrar bakanlığa seçildi.

Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapılan Genel Kurul, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 4 yıllık faaliyet raporu okunarak oylandı. Yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada 80 delegenin kullandığı oyun 80'ini alan Abdulkadir Güneş, tekrar başkan seçildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:46 Kaynak: İHA

Kocasinan, Güncel
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