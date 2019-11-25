Son Dakika Haberleri: Başkan Güney'den personele dayanışma yemeği
Son Dakika Yaşam Başkan Güney'den personele dayanışma yemeği - Son Dakika

Başkan Güney'den personele dayanışma yemeği

6 saat önce

Susurluk Belediyesi tarafından organize edilen dayanışma yemeğinde Belediye Başkanı Nurettin Güney, tüm belediye çalışanları ile bir araya geldi.

Başkan Güney'den personele dayanışma yemeği, System.String[]

Susurluk Belediyesi tarafından organize edilen dayanışma yemeğinde Belediye Başkanı Nurettin Güney, tüm belediye çalışanları ile bir araya geldi.


Belediye Başkanı Güney yemek öncesi masaları gezerek, katılım sağlayan personel ile sohbet etti. Çalışmalarında başarı gösteren personellerine ödül töreni yapılmasının ardından yemekte bir konuşma yapan Başkan Güney; "Belediyesi personelinin oluşturmaya çalıştırdığımız çalışma arkadaşlığı, ekip ruhu ve aile bilincinin sonuçları, şehrimizde görünmeye başlandı. Bu yolda sadece personelimizden değil, şehir esnafımızın ve hemşerilerimizin desteklerini ve emeğini de her zaman yanımızda hissettik. Herkesin yardımlaştığı yerde işlerin yarım kalmaz. Devamlılığın önemini biliyor ve şehrimiz için hep beraber iyi hizmetler yapacağımıza inanıyoruz. Tüm birimlerimiz ve meclis üyelerimizle birlikte canla başla hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm arkadaşlarıma özverili çalışmaları ve yemeğe katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Dayanışma yemeğin ardından Başkan Nurettin Güney, personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Belediye Park düğün Salonunda düzenlenen yemeğe Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çetin, Sibel Sarı, Belediye meclis üyeleri, Belediye birim müdürleri ile belediye personeli katıldı. - BALIKESİR

Nurettin Güney, Ayşe Güney, Susurluk, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"İyilik Isıtır" kampanyasına Fettah Can ve eşi Cansu Kurtcu'dan anlamlı destek
Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki! Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 20:17:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Güney'den personele dayanışma yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]