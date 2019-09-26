Son Dakika Haberleri: Başkan Güney'den, Şeker fabrikasına hayırlı olsun ziyareti
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Başkan Güney'den, Şeker fabrikasına hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Şeker Fabrikasının 2019-2020 yılı pancar üretim kampanyası döneminin başlayacak olması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Güney'den, Şeker fabrikasına hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Şeker Fabrikasının 2019-2020 yılı pancar üretim kampanyası döneminin başlayacak olması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Fabrikanın işçi yemekhanesinde işçilerle birlikte yemek yiyen Başkan Güney, fabrika işçilerine yaptığı konuşmada, kampanya döneminin kazasız belasız geçmesini temenni ederek Susurluk'a, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Fabrikamızın bacasının sürekli tütmesi için belediye olarak gereken her türlü desteği vereceklerini belirten Belediye Başkanı Nurettin Güney, yemeğin ardından Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Kalenderoğlu, Şeker İş Sendikası Başkanı İsmail Karadayı ve daire amirleriyle birlikte misafirhanede bir süre sohbet ettikten sonra şeker fabrikasından ayrıldı. - BALIKESİR

Nurettin Güney, Susurluk, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:48 Kaynak: İHA
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