Son Dakika Haberleri: Başkan Güney yatırımcılarla görüştü
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Başkan Güney yatırımcılarla görüştü

6 saat önce

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, ilçede yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ile görüşme yaptı.

Başkan Güney yatırımcılarla görüştü, System.String[]

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, ilçede yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ile görüşme yaptı.


Susurluk Belediye Başkanı Güney, Enerji Yatırım Sahibi Bülent Kaçmaz ve Global Şirket sahibi Hakan Yüce ile bir araya gelerek jeotermal, jeotermal tarım ve güneş enerjisi ile ilgili ilçeye neler yapılabileceği hakkında yatırımcılarla fikir alışverişinde bulundu.


Başkan Güney, "Susurluk'un kalkınması adına bütün yatırımcıları şehrimize davet ediyorum. Yıllardır bu kaplıcalarımız yerli yabancı hastaların şifa bulduğu yerler olmuş. Susurluk, ulaşımı kolay bir şehir. Kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle de şifa kaynağı. Kaplıcalarımızın tanıtımına ağırlık verdiğimizde şehrimizin sağlık turizminin canlanmasına da vesile olacak" dedi. - BALIKESİR

Nurettin Güney, Susurluk, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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