Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, korona virüs tedbirleri kapsamında 10 bin aileye gıda yardımı yapıldığını ve kiracı olan esnafın kapalı oldukları süre içinde kiralarının alınmayacağını söyledi.



Başkan Güngör, yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının alınmasının ardından, vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi. Kentin 77 noktasında belediye ekmek büfelerinin hizmet verdiğini söyleyen Güngör, "Belediyemizin halk ekmek fabrikası 40 binden fazla ekmek üretiyor. Merkezdeki fırınlarımızda, bizim halk ekmek fabrikamızın 7-8 katı fazlası üretim kapasitesi var. Vatandaşlarımız hiç bir eksiklik hissetmeyecektir. Sosyal Hizmetler birimimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi 10 binden fazla ailemize gıda yardımları da yapılıyor. Talep olması durumunda devam edeceğiz" dedi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan ve işi azalan esnaf için çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Güngör, "Bizim belediye mülkiyetinde bulunan vatandaşlar ve kiracı olanlar için alınan tedbirler çerçevesinde, kapalı oldukları sürenin kirasını almayacağız. İş yeri açık olanlardan da kira oranlarını 3 aylık süre ile yüzde 50 olarak alacağız" dedi.



Kahramanmaraş'ın 30 büyükşehir içerisinde 23 şehirden daha ucuz su hizmeti verdiğini söyleyen Güngör, "2017 yılında su ücretleriyle ilgili bir tarife düzenlenmiş ve her yıl Ocak ayında o dönemin enflasyonuna göre güncellenmesi şeklinde bir düzenleme yapılmış. Biz yeni bir meclis kararı alarak yeni bir tarife düzenlemedik. Yılbaşında bu süreci 2 ay ötelemiştik. Şu anda 3 ay daha öteleme yapıyoruz ve Mayıs ayına kadar su ücretlerine zam yapmayacağız. Eğer süreç devam ederse tekrardan değerlendirme yaparız. Hiçbir kesinti şu ana kadar yapmadık ve yapmayacağız da. Su hizmeti kesintisiz olarak sürdürülecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ