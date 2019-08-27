Başkan Güngör: "Çözüm makamıyız, sorunları birlikte çözeceğiz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, katıldığı AK Parti il danışma toplantısında, "Hemşerilerimiz bize güvendi, biz çözüm makamıyız" dedi.



Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, İmran Kılıç, İl Başkanı Ömer Bilal Oruç Debgici ve partililer katıldı.



AK Parti İl Başkanı Ömer Bilal Oruç Debgici'nin açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Teşkilatımızın tüm kademesinde hizmet yapmış partimizin değerli ailesine teşekkür ediyorum ve danışma meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerden sonra en geniş katılımlı toplantımız. Partimizin tüm kademelerine başta Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal, İç İşleri Komisyon Başkanımız Celalettin Güvenç, Milletvekillerimiz, teşkilatımızın her bir kademesinde görev alan herkese, Cumhur İttifakı üyelerine teşekkür ediyorum. Başarı şahsa ait değildir. Hemşerilerimiz bize güvendi, biz çözüm makamıyız. Önümüzdeki süreçte şehrimizin sorunlarını bir bir çözeceğiz" dedi.



"511 başlık üzerinde çalışıyoruz"



Göreve başladığı ilk günden itibaren Kahramanmaraşlıların talepleri ve yatırımlar üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Güngör, "Öncelikle görevi devraldığım Fatih Mehmet Erkoç beye şehrimize yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Biz yeni dönem planlamamızı yaptık. Merkez, ilçe ve mahalle bazında talepleri çıkardık. 511 başlık üzerinde çalışıyoruz. Bu ihtiyaçların önceliklendirilmesinde Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve paydaş kurumlarımızla üst düzeyde bir istişare gerçekleştireceğiz. Ardından belirleyeceğimiz takvim doğrultusunda çalışmalarımızı hızlandıracağız" diye konuştu.



Başkan Güngör, konuşmasının sonunda, "Büyükşehir ve KASKİ dahil olmak üzere birim sayısını 41'den 23'e düşürdük. 18 birimin sağladığı yıllık tasarruf yaklaşık 3 milyon TL. Önceliğimiz mali yapının çevrilebilir hale gelmesi. Yeni kaynak yaratma amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Banka borçlarının devlet bankalarında toplanması ve Büyükşehirler arasındaki pay dağılımları ile ilgili hususu Cumhurbaşkanımıza ilettik. Giderlerimiz olabildiğince tasarruf odaklı, harcamalarımızı da acil ve öncelikli olarak planlıyoruz. Büyükşehir ve KASKİ dahil olmak üzere araç sayısını 132 azalttık. Rakam 484'ten 352'ye düşürüldü. Azaltılan araçların çoğunluğu şube müdürü ve emsal kadrolara verilen araçlardır. Bu sayede sağladığımız yıllık tasarruf 5,4 milyon TL'dir. Biz çözüm makamıyız. Hiçbir şekilde mazeret üretmeyeceğiz. İlçelerimizin sorunlarını birer birer çözeceğiz. İsrafı minimize etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ