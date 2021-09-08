Başkan Güngör: "Gençlerimiz geleceğimizin teminatı" - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

Seyir Terası'nda gerçekleştirilen programda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman'ın yanı sıra sınavda ilk 2 bine giren öğrenciler yer aldı. Başkan Güngör, "Bugün üniversite sınavında ilk 2 bine giren öğrencilerimizi misafir ettik. Gençlerimizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu başarıda emekleri olan kıymetli ailelerimize ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bu başarılarını seçmiş olduğu mesleklerde devam ettireceklerdir. Evlatlarımız inşallah milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı evlatlar olacaklardır. Bu çocuklar geleceğimizin teminatı. Gözlerindeki pırıltıyı görüyorum, Rabbim yollarını açık eylesin inşallah" diye konuştu.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman ise, "Öğrencilerimiz çok önemli bir başarı gösterdi, tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Eğitim dönemlerini çok iyi bir şekilde tamamlayacaklarına inancımız tam" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ