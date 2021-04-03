Başkan Güngör, "Hiçbir farklılık engel değildir" - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Otizm Farkındalık Günü etkinliğine katıldı. Başkan Güngör, "Yavrularımızın yeteneklerine ve gelişimlerine el birliğiyle destek olmak için gayret sarf edelim. Hiçbir farklılık engel değildir" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinliğine katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte, Onikişubat Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki bakım evlerinde kalan otizmli çocuklar ziyaret edilerek hediyeler verildi.

Protokol ile birlikte otizm farkındalığı için "Otizmli Çocuklarda Farklı Renkler" isimli el izi çalışması yapılmasıyla devam eden etkinlikte, gökyüzüne mavi balon bırakılması renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Öncelikle bu yavrularımızı yetiştiren, onlara emek veren anne ve babalara teşekkür ediyorum. Devletimiz sosyal koruma şemsiyesi altında, bu mekanlarda çok değerli hocalarımızla özel gereksinimli yavrularımıza destek sağlıyor. Bizler merkezi idaremiz ve belediyelerimizle el birliğiyle özel gereksinimli yavrularımız için bu mekanları artırıp ebeveynlerine destek olmamız lazım. Hamdolsun, bu manada hem devletimizin hem yerel idarelerin büyük gayretleri var. Onlar buralarda Kur'an-ı Kerim öğreniyor, piyano çalıyor ve daha birçok konuda kendilerini geliştiriyor. Bu yavrularımızın farklı olmadıklarını fark edelim, yeteneklerine ve gelişimlerine el birliğiyle destek olmak için gayret sarf edelim. Hiçbir farklılık engel değildir" diye konuştu.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, "Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle çocuklarımıza yönelik bir ziyaret gerçekleştirdik. Otizmi bir engellilik hali olarak değil bir farklılık olarak değerlendiriyoruz. Çocuklarımıza burada devletimizin ve milletimizin imkanları doğrultusunda, toplumsal yaşama daha fazla katılmaları noktasında çok güzel hizmetler veriliyor. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ