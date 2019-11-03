Son Dakika Haberleri: Başkan Güngör: "Üreticimize desteğimiz artarak sürecek"
Son Dakika Ekonomi Başkan Güngör: 'Üreticimize desteğimiz artarak sürecek'

Başkan Güngör: "Üreticimize desteğimiz artarak sürecek"

6 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, üreticinin yanında olduklarını belirterek, "Tarıma destek vermeye devam edeceğiz.

Başkan Güngör:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, üreticinin yanında olduklarını belirterek, "Tarıma destek vermeye devam edeceğiz. Bu fuar, projelerimiz arasında yer alan Tarım Borsası çalışmalarımıza önemli bir hazırlık aşaması. Bu organizasyonu daha da geliştireceğiz" dedi.


Başkan Güngör, 5. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar alanındaki stantları gezen Başkan Güngör, üreticilerden bilgi aldı. Kahramanmaraş'ın tarımda önemli bir potansiyeli olduğuna vurgu yapan Güngör, "Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.


Kahramanmaraş'ın tarımsal alanda önemli bir potansiyeli olduğunun söyleyen Başkan Güngör, "Geçtiğimiz hafta Kitap ve Kültür Fuarımızı gerçekleştirdik. Şimdi de Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarını gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun şehrimizin önemli bir potansiyeli var. Fuarımıza da il dışından da çok sayıda firma katılım gösterdi. Bu fuar, projelerimiz arasında yer alan tarım borsası çalışmalarımıza önemli bir hazırlık aşaması. İnşallah bu fuarımızı daha da geliştireceğiz. Bu vesileyle gerçekleştirilen organizasyona katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
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