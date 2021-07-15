Başkan Güngör: "Yapamayacağız hiçbir şeyin sözünü vermedik, ancak verdiğimiz sözleri de neredeyse hepsini gerçekleştirdik"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği'nin 2. Olağanüstü Kongresi'ne katıldı.

Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği'nin olağanüstü seçim toplantısında konuşan Başkan Güngör, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimiz ve muhtarlarımızla üst düzey bir koordinasyonla çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimizde her bir yerleşim yerimizin ihtiyaçlarını tespit ettik ve bunları büyük ölçüde yerine getirdik" dedi.

Kentteki tüm yatırımların programlı şekilde gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Güngör, "Biz hangi mahallemizde, hangi ilçemizde bir ihtiyaç var bunun tespitini yaptık. Yapamayacağız hiçbir şeyin sözünü vermedik, ancak verdiğimiz sözleri de neredeyse hepsini gerçekleştirdik. Programlı şekilde de bu ihtiyaçları hamdolsun karşılıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız, İller Bankamız aracılığıyla çok önemli bir kaynak daha elde ettik. Yarısı hibe olmak üzere 100 Milyon Euro, yani 1 Milyar Türk Lirası bu kaynak şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak. KASKİ'miz ve Büyükşehir Belediyemizin yıllık bütçesi kadar olan bu rakam, özellikle alt ve üstyapı ihtiyaçlarının büyük kısmını karşılayacak. Meydan proje alanımızdaki işlevsiz yapıları yıkarak şehrin tarihi dokusuna uygun bir proje hayata geçiriyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ