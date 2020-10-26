Başkan Güngöralp güven tazeledi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, yapılan seçimle güven tazeledi.

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğinin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen kongreye MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Yavuz, MHP ilçe başkanları, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet İşiyok, MHP Kadın ve Gençlik Kolları ile üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kongrenin divan başkanlığına MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci seçildi. Daha sonra bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Van'da ülkücü hareketin önümüzdeki üç yıllık yol haritasına ve icraatlarına yön verecek ekibin belirleneceğini İfade ederek, "Ben ve çalışma arkadaşlarım, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyin 'İstiklal için birlik/istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak' sloganı ile çıkıyoruz yola. Van'da bu kutlu görevi şahsımıza verirseniz, 'ben'i kaldırıp 'biz' diyeceğiz. Teşkilat diyeceğiz, dava diyeceğiz, vatan diyeceğiz, bayrak diyeceğiz. Bütün teşkilatlarımızı kucaklayacağız ve kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Davamızın sancağını daha yukarılara taşımak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Bilinmelidir ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci de, kongrenin vatana, millete Van'a hayırlı olmasını temenni ederek, "Devletle milletin el ele verdiği bugünlerde devletimize millet olarak yardımcı olma zaruriyetimiz var. Ondan dolayı bizlerde bu konuda hem salonumuzda hem de dışarıdaki yaşantımıza pandemiye dikkat etmek zorundayız. Bu süreç sadece bizde değil ülkemizi en derinden ilgilendiren bir konu. Pandemi sürecinde görevli olan bütün arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ederim. 23 Ekim'de Van depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet dilerim. Sadece depremlerle değil bizim ülkemizde terörle mücadelede şehit verdik. Şehitlerimizi huzurlarınızda yad ediyor, onların kıymetli hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Bize göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı saygılarımı arz ediyorum. Cumhur ittifakı ile bezenmiş bir Türkiye var. Türkiye'nin birlikteliğinin özellikle milli değerler açısından ve Türkiye açısından çok büyük önemi var. Liderimiz ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bu konuya her zaman değinmekte ve en ufak tavizimizin olmadığını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'den gelen mektubun okunmasının ardından tek liste ile girilen seçimde Güngöralp güven tazeleyerek yeni başkan seçildi. - VAN