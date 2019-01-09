Son Dakika Haberleri: Başkan Güngöralp'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Güngöralp'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

1 saat önce

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Güngöralp'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van'da görev yapan gazetecilerin gününü kutlayan MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, "Gazetecilik mesleği demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri. Fedakarlıklarla yapılabilen, maddi boyutu da çoğu zaman sıkıntılı olan bu mesleğe gönül vermiş tüm çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü partim, teşkilatlarım adına kutluyorum. Gazeteci arkadaşlarımıza meslek ve özel hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

MHP, Van, Gazeteciler Günü, Güncel
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