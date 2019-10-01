Başkan Gür'den Batman Emniyet Müdürü Kıraç'a nezaket ziyareti
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AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür ve beraberindekiler, kente yeni atanan Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:46 Kaynak: İHA
AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür ve beraberindekiler, kente yeni atanan Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Gür ve beraberindekiler, Batman İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Köroğlu Kıraç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Gür, Batman'da yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetlerine ilişkin Kıraç'tan bilgi aldı. Başkan Gür, yeni görevinde başarılar dilerken Kıraç da ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür etti. - BATMAN
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