Başkan Gür'den çiçek yerine bağış ricası - Son Dakika

Başkan Gür'den çiçek yerine bağış ricası

26.11.2020 13:41
Başkan Gür'den çiçek yerine bağış ricası, System.String[]

AK Parti Batman İl Başkanlığına yeniden seçilen A. Akif Gür, kendisine tebrik için çiçek gönderilmemesini, bunun yerine Kızılay'a bağış yapılmasını istedi.

AK Parti Batman İl Başkanlığına yeniden seçilen A. Akif Gür, kendisine tebrik için çiçek gönderilmemesini, bunun yerine Kızılay'a bağış yapılmasını istedi.

AK Parti Batman İl Başkanlığına yeniden seçilen A. Akif Gür, kendisine tebrik için çiçek gönderilmemesini, bunun yerine Kızılay'a bağış yapılmasını istedi. Gür, "Tebrik ziyaretleri sebebiyle gelecek olan misafirlerimizin beraberlerinde çiçek, çelenk ve benzeri nezaket hediyeleri ile teşrif etmemeleri, bunun yerine tüm dünya mazlum ve muhtaçlarının gönlünde taht kuran, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay'a plazma, kan, ayni veya nakdi bağış yapmalarını istirham ediyorum" dedi. - BATMAN

Başkan Gür'den çiçek yerine bağış ricası

AK Parti, Kızılay, Batman, Gür, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Gür'den çiçek yerine bağış ricası - Son Dakika


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