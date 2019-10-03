Son Dakika Haberleri: Başkan Gür'den Gülser ve Uzunoğlu'na ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Gür'den Gülser ve Uzunoğlu'na ziyaret

1 saat önce

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, geçtiğimiz günlerde Çorum'a atanarak görevlerine başlayan Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile Jandarma Komutanı Kıd. Albay İlhan Uzunoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Gür'den Gülser ve Uzunoğlu'na ziyaret, System.String[]

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, geçtiğimiz günlerde Çorum'a atanarak görevlerine başlayan Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile Jandarma Komutanı Kıd. Albay İlhan Uzunoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum'un her zaman Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli şehirlerinden birisi olduğunu ifade ederek, bu huzur ve güveni ise emniyet güçlerine borçlu olduklarını söyledi.


Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman devletin ve emniyet güçlerinin yanlarında olduklarını kaydeden Gür, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e yeni görevinde başarılar diledi.


Recep Gür ve beraberindekiler daha sonra Jandarma Komutanı Kıd. Albay İlhan Uzunoğlu'nu ziyaret ederek, bir süre görüştüler. Ziyarette Uzunoğlu'na yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulundular.


Ziyaretlerde Recep Gür'e Birlik yöneticileri aynı zamanda Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ile Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer eşlik etti. - ÇORUM

Recep Gür , Çorum, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu
Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı Bakan Dönmez: Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor Son dakika: Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:14:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Gür'den Gülser ve Uzunoğlu'na ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]