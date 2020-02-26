Başkan Gür'den ikinci fen lisesi talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gür'den ikinci fen lisesi talebi - Son Dakika

Başkan Gür'den ikinci fen lisesi talebi

6 saat önce

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşüp kente ikinci fen lisesi yapılmasını talep etti.

Başkan Gür'den ikinci fen lisesi talebi, System.String[]

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşüp kente ikinci fen lisesi yapılmasını talep etti.


Diyarbakır'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'ya gitmek için Batman Havalimanını kullandı. Havalimanına gelen Bakan Selçuk'u AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür ve parti teşkilatı karşıladı. Başkan Gür, Bakan Ziya Selçuk'a Batman'da kendilerini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Gür, Bakan Selçuk'a kentin ihtiyacı olan ikinci fen lisesi talebini tekrar iletti.


Daha sonra Bakan Selçuk protokol üyeleri tarafından uğurlandı. - BATMAN

Ziya Selçuk, AK Parti, Batman, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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