Başkan Gür'den KGK Temsilcisi Taş'a ziyaret - Son Dakika
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Başkan Gür'den KGK Temsilcisi Taş'a ziyaret

6 saat önce

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyet, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve İHA Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Başkan Gür'den KGK Temsilcisi Taş'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyet, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve İHA Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluşu onaylanan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Hakkari Temsilciliğine getirilen İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Feyzullah Taş'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve AK Parti Şehit ve Gaziler Birim Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Şaban Arslan ve beraberindekiler, gazeteci Taş'ı ofisinde ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.


Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten Başkan Gür, işsizliğin her geçen gün arttığı Hakkari'de fabrikaların kurulması için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Başkan Gür, KGK Hakkari Temsilciliğine getirilen Taş'a görevinde başarılar dileyerek, her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.


Gazeteci Taş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirerek, Başkan Gür ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
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