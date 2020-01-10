Başkan Gür'den şoför esnafına nefes aldıracak müjdeler - Son Dakika
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Başkan Gür'den şoför esnafına nefes aldıracak müjdeler

6 saat önce

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde bazı değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Başkan Gür'den şoför esnafına nefes aldıracak müjdeler, System.String[]

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde bazı değişikliklere gidildiğini bildirdi.


Başkan Gür, C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahiplerinin taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senetlerini taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işleme zorunluluğunun 1 Ocak 2021 tarihine kadar ertelendiğini söyledi.


Gür, sayısal takograf ünitelerindeki verileri taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay içerisinde Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine gönderme zorunluluğunun da 1 Ocak 2024 tarihine kadar ertelendiğini ifade etti.


Recep Gür ayrıca, yolcu taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçlarda iç ve dış kamera ile 7 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma zorunluluğunun ise yine 1 Ocak 2024 tarihine kadar ertelendiğini kaydetti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama ile dijital takografların takılma zorunluluğunun da 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ilave ek süre verildiğini belirten ÇESOB Başkanı Recep Gür, "Şoför ve nakliyeci esnafımızı sıkıntıya sokan dijital taograf takma zorunluğu 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Kararın ertelenerek yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza bu imkanı sağlayan tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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