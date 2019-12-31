Başkan Gür'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Gür'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Başkan Gür'den yeni yıl mesajı

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gür'den yeni yıl mesajı, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Gür mesajında, ülke ve millet olarak ileri gitmenin gayesiyle, gelişme yolunda basamakları hızlı adımlarla çıktıklarını ifade ederek, "Yarınımızın bu günümüzden ileride olması için her yeni yıl, yeni ve büyük Türkiye'nin inşasında bir tuğla daha koymamıza vesile olacaktır. Millet olarak sorunlarımızın aşılması, huzur ve güven dolu müreffeh bir Türkiye'de yaşama arzusunu birlikte paylaşan tüm Hakkarili kardeşlerimle beraber, geçmişin muhasebesini yaparak, yeni projeler ve değişimlerle, insanlarımızın yarına daha umutla bakabilmesini umut ediyor ve bu gayret ile çalışmaya devam etmekteyiz" dedi.


2020 yılında da aynı gayret ve çabayı fazlasıyla göstereceklerini dile getiren Başkan Gür, mesajının devamında ise, "Türkiye'mizin büyüme ve kalkınmasının artarak devamını temenni ediyorum. Ülkemizin, bölgesinde ve dünyada gücünü arttırarak 2023 hedeflerine sağlam bir iradeyle ulaşacağına inancım tam. Teşkilatımız ve hemşehrilerimizle şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için her alanda çalışmaya, heyecanımızı da diri tutmaya devam edeceğiz. Bu anlamda siz kıymetli hemşehrilerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor, 2020 yılının ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa esenlik, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

AK Parti, Hakkari, Gür, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu
Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

Son Dakika Haberleri
20:50 Milli Piyango 2019: 80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan bilet belli oldu - Son Dakika Haber
20:35 Zamlar, tanzim satış, Suriye, ABD yaptırım tehdidi, işsizlik: Türkiye'de 2019 nasıl geçti? - Son Dakika Haber
20:35 ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında sona gelindi ilk anlaşma 15 gün sonra - Son Dakika Haber
20:22 Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika Haber
20:18 Kuşadası'nda trafik bayan polislere emanet - Son Dakika Haber
20:00 Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:53:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gür'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]