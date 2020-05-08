Başkan Gür'den 'Yüksekova yolu' açıklaması - Son Dakika
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Başkan Gür'den 'Yüksekova yolu' açıklaması

6 saat önce

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova yoluyla ilgili bir açıklama yaptı.

Başkan Gür'den 'Yüksekova yolu' açıklaması, System.String[]

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova yoluyla ilgili bir açıklama yaptı.


İl Başkanı Emrullah Gür, Yüksekova'nın Hakkari ve Van ile ulaşımını sağlayan yolun 35. kilometresindeki Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldiğini belirterek, "Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun bir çalışma içerisine girmiş, vatandaşlarımıza alternatif yol açmışlardır. Valimizin de heyelan bölgesinde inceleme yapması ve çalışmaları takip etme hassasiyetleri ile alternatif yolla beraber mevcut heyelanın düştüğü yol, yoğun çalışmalar neticesinde ulaşıma açılmıştır. Ulaştırma Bakanlığımız, Karayolları Bölge Müdürümüz, Valimiz, ilçe kaymakamımız ve karayolları şefimiz ile gerek AK Parti Hakkari İl Başkanı olarak biz ve Milletvekilimiz Husret Dinç Bey sürekli bir şekilde irtibat halinde yolun açılması için çalışmaların takipçisi olduk. Yüksekova halkımız için tüm imkanlarımızı seferber etmekle beraber, Yeni Köprü ile Yüksekova arasında 17 kilometrelik tünel, 3 viyadük ve kanal yapılarının çalışmaları devam etmektedir. T1 ve T2 olarak adlandırılan çift tüneller çok büyük ve değerli yatırımlardır. İlçemizin ulaşımda karşılaşabileceği çığ, kaya düşmesi ve keskin viraj tehlikesinden korunması için çalışmalar kesintisiz devam etmektedir. Dibek köyü mevkisinde başlayan tünel çalışmaları Yeni Köprü, Çığlı köyü mevkiside tamamlanmaktadır. Yüksekova ilçemiz için önemli bir çalışma olan bu yolun bitimiyle beraber Yeni Köprü-Yüksekova arası 15 kilometre kısaltmakta ve tehlikeli yoldan da güvenli yola geçiş sağlanmış olacaktır. İlimiz ve özellikle Yüksekova ilçemiz için büyük bir hizmet olan bu ve tüm yatırımlar için Devlet Başkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Hakkari halkımız adına teşekkürlerimizi arz etmeyi onur ve izzet biliriz. İlimize ve bizlere her daim kıymetli bir önem gösterdiklerini bilir ve gurur duyarız. Yüksekova ilçemizin ve Yüksekovalı hemşehrilerimizin bizler için değeri kadim ve büyüktür. Doğal afetler üzerinden ayrıştırmaya gitmenin kimseye faydası olmaz, olmayacaktır. Hakikatleri bilerek çarpıtmak ve yüreği temiz olan halkımızı yanlış algılar ile yanıltma çabalarının iyi niyet eseri olmadığı hepimizin malumudur. Biz tüm Hakkari'mize hizmet etmenin derdi ve gayretindeyiz. Elbette eleştirenler olacaktır, haklı eleştirileri kıymetli bilip gerekeni yapma çabasında olacağız, haksız ve yanlış algı eleştirilerini de halkımızın temiz ve adil vicdanına bırakacağız. Derdimiz tüm Hakkari'mize güzel proje ve çalışmalar ile hizmet etmektir. Derdi bu olan herkese kapımız ve yüreğimiz açıktır" dedi. - HAKKARİ

Emrullah Gür, Yüksekova, AK Parti, Hakkari, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 06:13 Kaynak: İHA


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