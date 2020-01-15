Başkan Gür ev ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gür ev ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Başkan Gür ev ziyaretlerine devam ediyor

6 saat önce

AK Parti Batman İl Başkanı Av. A. Akif Gür, Seyitler Mahallesi'nde ev ziyaretlerinde bulundu.

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AK Parti Batman İl Başkanı Av. A. Akif Gür, Seyitler Mahallesi'nde ev ziyaretlerinde bulundu.


Başkan Gür'e, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül ve teşkilat mensupları eşlik etti. Başkan Gür, ziyarette mahallelinin sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşları ziyaret edip dinleyerek istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Gür, yakın zaman da kapalı spor salonunun yapılacağı müjdesini mahalleliye verdi. Halkın sorun ve taleplerinin çözümü için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Gür, millete ve memlekete hizmet etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu vurguladı. - BATMAN

AK Parti, Batman, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
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