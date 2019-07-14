Son Dakika Haberleri: Başkan Gür, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
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Başkan Gür, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

4 saat önce

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki partililerle birlikte şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Başkan Gür, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti, System.String[]
AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki partililerle birlikte şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki partililerle birlikte şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. İlk olarak Dağgöl Mahallesi'nde ikamet eden Adil Demir ve Übeydullah Demir ailelerini ziyaret eden Başkan Gür, daha sonra Bağlar Mahallesi'nde Sabiha Kaya ve Merzan Mahallesi'nde Nurettin Çiftçi ailelerini ziyaret etti. Burada şehit ve gazi yakınlarının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Gür, il genelinde şehit ve gazi ailelerine yönelik ziyaretlerinin süreceğini belirti.

Şehit ve gazi aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teşekkür etti. - HAKKARİ
AK Parti, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
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