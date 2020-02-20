Başkan Gür vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gür vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Gür vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür parti binasında vatandaşlara bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Başkan Gür vatandaşlarla buluştu, System.String[]

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür parti binasında vatandaşlara bir araya gelerek sorunlarını dinledi.


İl binasında her gün onlarca hemşehrisini ağırlayan Gür, ekibiyle birlikte sorunları çözmeye çalışıyor. Başkan Gür'ü ziyaret eden vatandaşlardan Muhammet Çiftçi partide her soruna titizlikle yaklaşıldığını ve çözümü için yoğun uğraş verildiğini söyledi.


Başkan Gür de "Kurulduğu günden bu yana AK Parti teşkilatı olarak, her şeyin en güzeline layık vatandaşlarımızın sıkıntılarının çözümü noktasında elimizden gelenin en iyisini yapıyor ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi. - BATMAN

AK Parti, Batman, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şampiyonaya katılmak isteyen Kenan Sofuoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin çıkmadı
20 yıl sonra evinin yolunu icrayla açtırdı Abdüllatif Şener AK Parti'ye darbe yapılmasını beklemiş İBB'nin ulaşım zammına vatandaştan tepki üstüne tepki: Bizim anamızı ağlattılar

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:21:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gür vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]