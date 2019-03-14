Son Dakika Haberleri: Başkan Gür ve Özbek'ten Çukurca'ya Ziyaret

Başkan Gür ve Özbek'ten Çukurca'ya Ziyaret

35 dakika önce

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Başkan Gür ve Özbek'ten Çukurca'ya Ziyaret, System.String[]
AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Gür ve Özbek ile bazı partililer, Çukurca ilçesine giderek park yapılması planlanan Bayrak Tepe'deki alanı gezdi.

Burada incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca da ziyaretçilere proje ile ilgili bilgi verdi.

Gür ve beraberindekiler, ardından kaymakamlığa geçerek burada Ayca, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın ve İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ile sohbet etti.

Gür, ilçedeki hizmetlerinden dolayı Ayca'ya teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:33 Kaynak: AA

AK Parti, Çukurca, Gür, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar Şenocak'tan İmamoğlu'na Anket Cevabı

AK Parti Milletvekili Şenel Yediyıldız "Fetva Verildi" Deyip Ezan Okunurken Konuşmasına Devam Etti AK Parti İl Başkanı, Kendisine "Çaldınız" Diye Seslenen Seçmene Sert Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:08:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Gür ve Özbek'ten Çukurca'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]