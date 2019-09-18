Başkan Gürbüz başarılı öğrencileri ödüllendirdi

İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.



İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz yükseköğretim kurumları sınavında 419 puan alarak Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliğini kazanan Hatice Budak ile 413 puan alarak Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliğini kazanan Semanur Soy'u ödüllendirdi. Öğrencileri tebrik eden Başkan Gürbüz, "Çok çalıştınız ve istediğiniz bölümleri kazandınız. Üniversite hayatınızda da başarılarınız daim olsun. Sizin elde ettiğiniz başarılar diğer öğrencilere ilham olacak" dedi.



Hatice Budak ve Semanur Soy'da Başkan Gürbüze teşekkür ederek Üniversitede başarılı olacaklarını ifade ettiler. - ERZİNCAN