Başkan Gürbüz'den kendisini tehdit eden İYİ Partili meclis üyesi hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Başkan Gürbüz'den kendisini tehdit eden İYİ Partili meclis üyesi hakkında suç duyurusu

17.02.2021 20:13
Başkan Gürbüz'den kendisini tehdit eden İYİ Partili meclis üyesi hakkında suç duyurusu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, WhatsApp grubu üzerinden kendisine tehdit mesajı gönderdiği gerekçesiyle İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Taylan Özgür Çetin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, WhatsApp grubu üzerinden kendisine tehdit mesajı gönderdiği gerekçesiyle İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Taylan Özgür Çetin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Elbistan Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Özgür Çetin'in, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e yönelik olarak yazdığı iddia edilen tehdit içerikli mesajlar, yargıya taşındı. İddiaya göre Çetin, üyeler arasında iletişimin sağlanması amacıyla Elbistan Belediye Meclisi üyelerinin yer aldığı WhatsApp grubundan, 'Sayın başkan seni uyardım buradan son kez uyarıyorum. Benim dosyalarımı neden encümene almıyorsunuz. Benim ayarlarımla daha fazla oynamayın. Ne kadar i.. varsa sal üzerime. İmar işlerine oturttuğun müdürü pazartesi günü mama ile beslenecek hale getirecem. Ankara'dayım benim ekmeğimle, namusumla, şerefimle oynayanın hayatıyla oynarım. Pazartesi herkes öğrenecek. Savcılığa ver başkan. Sen burayı sahipsiz sandın Basitliği göreceksin' şeklinde mesajlar yazdı.

Tehdit dolu mesajlara, "Bu kadar basit cümlelere tahammül etmek zorunda değilim. Sizi kendinizle baş başa bırakıyorum" cevabını veren Başkan Gürbüz, WhatsApp grubundan ayrıldı. Başkan Gürbüz, söz konusu tehdit içerikli mesajlar nedeniyle İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Taylan Özgür Çetin hakkında avukatı aracılığı ile Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başkan Gürbüz'ün avukatı aracılığıyla savcılığa sunulan dilekçede, "Şüphelinin bu söz konusu mesajlarının içeriğinde kullandığı cümleler suç teşkil etmekte ve görevi başında bulunan kamu görevlisi müvekkil Belediye Başkanının ve yine kamu görevini yerine getirmekte olan imar işleri müdürünün hayatına, vücut dokunulmazlığına yönelik tehditte bulunulduğunu göstermektedir. Müvekkilim, şüphelinin bu tehditlerine karşı şahsına ve yakınına yönelik yapılan saldırının önlenmesi ve suçu sabit olan şüphelinin cezalandırılması maksadıyla Başsavcılığa başvurma zarureti doğmuştur" denildi.

Dava dilekçesinde TCK'nın 106. Maddesinde suçun unsurlarının açıklandığı ifade edilerek, "Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" denildiği hatırlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Gürbüz'den kendisini tehdit eden İYİ Partili meclis üyesi hakkında suç duyurusu
Başkan Gürbüz'den kendisini tehdit eden İYİ Partili meclis üyesi hakkında suç duyurusu
Başkan Gürbüz'den kendisini tehdit eden İYİ Partili meclis üyesi hakkında suç duyurusu

Kahramanmaraş, Mehmet Gürbüz, Taylan Özgür, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Gürbüz'den kendisini tehdit eden İYİ Partili meclis üyesi hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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