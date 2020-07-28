Başkan Gürbüz'den kurban bağışı - Son Dakika

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz 'Can Kulağı' projesi kapsamında başlatılan kurban bağışına destek vererek, kurban bağışında bulundu.

Başkan Gürbüz, kurbanın paylaşmak anlamına geldiğini belirterek, Kurban bağışlarımızı mazlumlar ve yetimlerle paylaşalım diyerek hayırsever vatandaşları Can Kulağı'na kurban bağışı yapmaya davet etti.

Kurban bağışlarının başta yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağına vurgu yapan Gürbüz, "Kurban bereketini bir yetim ile bir mazlum ile paylaşalım. Elbistan Belediyesi, dernek ve vakıflarla birlikte önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Kurban Bayramı dolayısıyla 'Can Kulağı' projesi ile vatandaşlardan kurban bağışları alınmakta. Ben de kurban bağışımı Can Kulağı'na yaparak ilk adımı attım. Toplanacak kurban bağışları İslami usullere göre kesilerek, ilçede yaşayan başta yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar götürülerek teslim edilecek. 1100 TL kurban bedeli ile Kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız, 0546 415 10 00 numaralı hat üzerinden Elbistan Belediyesi'ne ulaşabilecek" ifadelerine yer verdi.

"Bayramın asıl güzelliği, gönlümüzdeki sevgi ile paylaşmaktır"

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kurban bağışı ile insanların gönlündeki sevgiyi paylaşmanın eş değer olduğunu ifade ederek, "Bu bayramda kapısını çalacaklarını bekleyen ihtiyaç sahibi ailelerimize umut olalım ve yüzlerini güldürelim. Bayramın asıl güzelliği, ihtiyaç sahibi ailelerimizle kurban etini, gönlümüzdeki sevgi ile paylaşmaktır. Kurban bağışı, hem bağış yapan kişiye hem de bağış yapılan kişiye sevinç kaynağı olmaktadır. Bu dünyada bir yoksulu mutlu etmek kadar mutluluk verecek çok az şey bulunmaktadır. Yardıma muhtaç kişilerin yüzünde tebessüm oluşturmak bir insanın hissedebileceği en güzel duygudur. Sizler de yardıma muhtaç insanların yüzünde gülümsemeye neden olmak için bağışta bulunabilirsiniz. Kampanyamıza vereceğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ