Son Dakika Haberleri: Başkan Gürbüz, İzmir Kitap Fuarı'na Katıldı

Başkan Gürbüz, İzmir Kitap Fuarı'na Katıldı

40 dakika önce

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 24. İzmir Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

Başkan Gürbüz, İzmir Kitap Fuarı'na Katıldı, System.String[]
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 24. İzmir Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

İzmir Kültürpark-Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda bu yıl 24'üncü kez düzenlenen İzmir Kitap Fuarı'na katılan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Pazartesi günü mazbatasını alacak olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile kısa bir süre sohbet etti. Ardından, Tunç Soyer ve Metin Erten'in konuşmacı olduğu "Nasıl bir yerel yönetim? Nasıl bir İzmir?" isimli konferansı izledi.

Türkiye'nin en önemli Kitap Fuarlarından biri olan Tüyap İzmir Kitap Fuarının bu yılda büyük ilgi görmesinin çok sevindirici olduğuna değinen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, TÜYAP Şirketine ve proje yetkililerine teşekkür etti. Kitap Fuarına değer katan yazarlara emekleri için teşekkür eden Başkan Fatih Gürbüz; yazarlar, yayınevleri ve kitap severler için verimli bir fuar olması dileğinde bulundu.

Yazar-geçmiş dönem DSP ve CHP Milletvekili-Öğretim Üyesi Uluç Gürkan, Yazar Gönül Çatalcalı ve Yazar-Emekli Korgeneral-24. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan, Kitap Fuarı Stantlarını gezen Başkan Fatih Gürbüz için kitaplarını imzalayıp, Foça Belediye Başkanlığı görevinde başarılar dilediler.

Kitap Fuarı ziyaretçileri Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e yoğun ilgi gösterdi.

24. İzmir Kitap Fuarı, 14 Nisan 2019 tarihine dek ziyaret edilebilecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:42 Kaynak: İHA

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