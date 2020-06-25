Başkan Gürel: "Hayvancılık ana geçim kaynağımız"
Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçesi ekonomisinin hayvancılığa dayalı olduğunu ifade etti.
Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçesi ekonomisinin hayvancılığa dayalı olduğunu ifade etti.
Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsasının ilçe için çok büyük ekonomik değer olduğunu belirten Belediye Başkanı Gökhan Gürel, "Halkın büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarım ve hayvancılık genelde babadan kalma klasik yöntemlerle yapılmaktadır. Hayvancılığın ilçemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmasının asıl sebebi doğal çevre şartlarıdır. İlçemiz ve köylerinde hayvancılık faaliyetlerinin en önemli kısmını, sığır ve koyun ağırlıklı hayvancılık oluşturmaktadır. Aslanapa ve köylerinde kişi başına ortalama 4 hayvan düşmektedir. Bu rakam ekonomik açıdan çok ciddi bir rakamdır. İlçemizde hayvancılık genel olarak mera hayvancılığına dayanmaktadır. Aslanapa merkez ve köyleri içerisinde bütün yerleşim birimlerinde hayvancılık faaliyeti sürdürülmektedir. Özellikle bölgede son yıllarda hızla artan kaz üretimi ilçeye ve köylerine ayrı bir gelir kapısı açmakta olup, ilçe ekonomisine çok ciddi katkı sağlamaktadır. Bu alanda var olan potansiyeli geliştirmek için elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayavancılıkta ekonomik açıdan, ilçemize büyük katkı sağlamaktadır. Yaklaşan Kurban bayramında tüm üreticilerimize bol kazanç diliyorum" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:48 Kaynak: İHA
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