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Başkan Gürer'den Genelkurmay Başkanı Gürer'e ziyaret

55 dakika önce

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürer'i ziyaret etti.

Başkan Gürer'den Genelkurmay Başkanı Gürer'e ziyaret, System.String[]

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürer'i ziyaret etti.


Bayburt Demirözü ilçe Belediye Başkanı Arslan Gürer, iş adamı Atıf Muslu ve İmdat San ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürer'i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Gürer'e Bayburt ve Demirözü ilçesi hakkında bilgiler veren Başkan Arslan misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genelkurmay Başkanı Gürer ise Başkan Arslan ile iş adamı Atıf Muslu ve İmdat San'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BAYBURT

Nurettin Arslan, Demirözü, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
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