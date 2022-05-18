Başkan Gürkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı - Son Dakika

Başkan Gürkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı

Başkan Gürkan, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Son Güncelleme: 18.05.2022 12:23

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Gürkan, yayınladığı mesajında şunları dile getirdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 103. yıldönümünü kutluyoruz. Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum'dan başlayıp, tüm vatan sathına yayılmıştır.

Bu meşale, milletimizin hürriyete olan inancı ile birleşerek Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlamış, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmış ve aydınlatmaya devam etmektedir.

Ecdadımızın bu kutlu yürüyüşü ve tarihe altın harflerle düşülen mücadelesi, aynı zamanda başka milletlerin bağımsızlık yolunda attıkları adımlara da örnek olmuştur.

19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimize duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bu aziz vatanın bizlere emanet edildiğinin bilinciyle, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi millet olarak hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayretinde olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Gürkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı - Son Dakika
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