Başkan Gürkan 4, eşi de 2 maaş ile kampanyaya katıldı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kendi ve eşi adına katılarak "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan milli dayanışma kampanyasına kendim 4, eşim 2 maaşı ile katılacağımızı ifade etmek istiyorum. Kampanyanın milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Gürkan "Millet olmanın temel vasfı sevinçte ve tasada birlikte olmaktan geçer" ifadelerine yer verdi. - MALATYA