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Başkan Gürkan, 7'den 70' Aşılan Hayata Bağlan Kampanyası Programına Katıldı - Son Dakika

Başkan Gürkan, 7'den 70' Aşılan Hayata Bağlan Kampanyası Programına Katıldı

03.12.2021 08:20
Başkan Gürkan, 7'den 70' Aşılan Hayata Bağlan Kampanyası Programına Katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, korona virüse karşı Malatya'daki aşılama oranının artması adına Aile Hekimliği Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen '7'den 70'e Aşılan Hayata Bağlan' konulu programa katıldı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde Malatya Aile Hekimliği Geliştirme Derneği tarafından gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Aile Hekimliği Geliştirme Derneği Başkanı Vahap Almasulu, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bayındır, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

7'den 70'e Aşılan Hayata Bağlan kampanyasının programına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Başlatılan kampanyamızın hemşerilerimize, ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aile Hekimleri Derneğinin böyle bir girişimde bulunması bizleri memnun etmiştir. Kişi sağlığı açısından, aile sağlığı açısından, toplum sağlığı açısından, millet sağlığı açısından ve insanlık sağlığı açısından aşılanmamız bizim menfaatimize ve yararımızadır. Bugün corona virüs nedeniyle dünya genelinde 2 milyonun üzerinde insanımızı kaybettik. Milyonlarca insanımızda corona nedeniyle hastanelerde tedavi gördüler. Dolayısıyla aşılandığınız takdirde hem kendi sağlığınızı hem aile fertlerinizin sağlığını, hem toplum sağlığını, hem ülkenin sağlığını, hem de insanlığın sağlığına hizmet etmiş olacağız. Ben onun için 7'den 70'e bütün hemşerilerimizin bir an önce aşı olmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Gürkan, 7'den 70' Aşılan Hayata Bağlan Kampanyası Programına Katıldı

Selahattin Gürkan, Aile Hekimliği, Malatya, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, 7'den 70' Aşılan Hayata Bağlan Kampanyası Programına Katıldı - Son Dakika


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