Başkan Gürkan 81 İl'den gelen gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Gürkan, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin çok iyi bir şekilde yetişmelerini sağlamak bizim temel görevimizdir" dedi.

Ülkemizin farklı illerinden Malatya'ya gelen gençleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, "Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Sizler ne kadar güzel yetişirseniz geleceğimiz o kadar emin ellerde olur. Bizler devlet olarak, Yerel Yönetimler olarak sizlerin sosyal, kültürel ve eğitim yönünden gelişmenizi inkişaf ettirmek temel görevimizdir. Bunun için gayret ve çaba göstermekteyiz. Yurdumuzun değişik bölgelerinden Malatya'ya geldiğinizden sizlere Malatya'yı sizlere anlatmak istiyorum. Malatya Anadolu ve insanlık tarihinde en önemli şehirlerden bir tanesidir.Niçin en önemlisidir, biz Malatya'yı tarif ederken İnsanlık medeniyetinin başladığı yer diye tarif ediyoruz. Burada Arslantepe kazı bölgesinde yapılan kazılarda bulunan bulgularda ilk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatın, ilk gümrükleme ve taş devrinden demir devrine geçişin ve demirin silah olarak ilk kullanıldığı yer Malatya'dır. Bu insanlık tarihi açısından önemidir. Türk İslam tarihi açısından önemi de, Anadolu Kapıları 1071 yılından 400 yıl önce Battalgazi, Hasangazi, Hüseyingazi, Abudulvahapgazive Melikgaziler Anadolu'nun fethini başlatmıştır. Dolayısıyla bulunduğunuz yer hem insanlık açsından hem de Türk İslam tarihi açısından çok önemli bir yerdir. Onun için biz deriz ki Malatya'ya İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadoluyu anayurt yapan destan şehri olarak tarif ediyoruz. Mevlanaların, Sadrettin Konevilerin, İbn-i Arabilerin müderrislik yaptığı şehirdesiniz. Malatya hem Türk tarihinde hem İslam tarihinde hem de insanlık tarihinde önemli bir noktadır.

Bir eğitimci olarak sizlerden ricam her türlü kitabı okuyun. Her düşünceden, görüşten ve fikirden kitabı okuyun. Okuduğunuz kitapları egemenliğiniz altına alın. Sadece bir kitaba teslim olacağız. O da ilahi kitabımız Kuran-ı Kerim'dir.Okuduğunuz kitapları egemenliğinize alırsanız kendi yön pusulanızı ve yön haritanızı oluşturursunuz. Sizlerden bir eğitimci olarak bunu rica ediyorum. Yapmış olduğunuz her işte başarılı olmak için mücadele edin, yaptığınız işle başarıyı yakalayın. Arkadaşlarımızın en güzel şekilde sizleri burada ağırladığına ve misafir ettiğine inanıyorum.Malatya'nın güzelliklerini zihninize nakşettirin" şeklinde konuştu.