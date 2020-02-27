Başkan Gürkan'a geçmiş olsun ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gürkan'a geçmiş olsun ziyaretleri - Son Dakika

Başkan Gürkan'a geçmiş olsun ziyaretleri

6 saat önce

İnsanı Yardım Vakfı İHH Genel Merkezi Yöneticileri, yaşanan depremler sonrası Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Gürkan'a geçmiş olsun ziyaretleri, System.String[]

İnsanı Yardım Vakfı İHH Genel Merkezi Yöneticileri, yaşanan depremler sonrası Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ve beraberindeki heyetin de yer aldığı ziyarette İHH Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, deprem sonrasında Malatyalıları yalnız bırakmadıklarına belirterek, "Kriz esnasında hep buradaydık. Yine burada olmaya devam edeceğiz. Özellikle Suriye'de yaşanan olmak üzere dünyanın her yerinde ortak duamız barışla sonuçlanan, buradaki krizinde bütün mağdurların ihtiyaçların karşılandığı, her şeyin yenilendiği bir ortam olmasıdır" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise 4.9 büyüklüğündeki Kale depremini hatırlatarak, "Bu deprem de insanlarımızda tedirginlik oluşturdu. Kale ilçemizin Bent, Çanaklı ve oradaki diğer mahalleleri inceleyerek, deprem sonrası hasar ve sonuçları yerinde gözlemledik. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini ziyaret ederek yerinde dinledik ve inceledik" dedi.


Bent Mahallesinde geçici barınma merkezi olarak 26 konteyner kurulumun yapıldığını aktaran Gürkan, Bulutlu mahallesindeki vatandaşların da konteyner talebi olduğunu ve bu talebi değerlendirdiklerini de kaydetti.


Malatya'daki iş birliğine de dikkat çeken Gürkan, "Malatya'mızda da bu noktada büyük bir işbirliğimiz var. Bu işbirliğini daha güzel şeylerde daha ileriye taşıyacağız" dedi.


Suriye mesajı


Gürkan, İdlip gerginliğine de değinerek, "Suriye'de de ülkemiz adı konulmamış büyük bir sıkıntı ve mücadele içerisinde, bu mücadelenin barış ile neticelenmesini arzu ediyoruz. Oradaki kardeşlerimizin evlerinden, yurtlarından edilmemesi noktasında hem orada bir huzur şehri İdlib'te olması noktasında devletimiz, ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız yoğun gayret içerisindeler. Diplomatik temas içerisinde, bunların bir sulha temel oluşturabilecek bir neticeyle sonuçlanmasını arzuluyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Deprem, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı
Marmaris açıkları 4.7'lik depremle sallandı Son Dakika: İdlib'den kara haber: 9 askerimiz şehit oldu Son dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 00:07:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gürkan'a geçmiş olsun ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]