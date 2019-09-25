Başkan Gürkan'a itfaiye personelinden ziyaret

Malatya İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Hanifi Acar ve itfaiye personeli, İtfaiye Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "İtfaiye teşkilatımız, çalışmalarını her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını hiçe sayarak mesai mefhumu gözetmeksizin yürütüyor. Bu özverili çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İtfaiye teşkilatının gösterdiği gayretin takdire şayan olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Çalışma esasları, gayretleri ve gösterdikleri hassasiyet ile deprem ve yangın mahalline, afetlere anında müdahale etme noktasında olay yerine en kısa zamanda gittiklerini görüyoruz. Müdahale noktasında ve olumlu sonuç alma noktasında itfaiye teşkilatımızın gayreti takdire şayandır. Vatandaşımızın can, mal ve emniyetinin korunması noktasında göstermiş oldukları gayretleri tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte daha modern araçlar ile itfaiye teşkilatlarımızı teşekkül ettirip vatandaşımızın hizmetine sunma noktasında hizmetlerimiz aralıksız devam edecektir."