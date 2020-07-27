Başkan Gürkan'a ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ceyda Çetin Erenler, bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Erenler, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Merkezi olarak Malatya'da bir dizi ziyarette bulunduklarını aktararak, "Bu ziyaretlerimizi parti teşkilatımızı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret ederek tamamlayacağız. Bizleri kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'a güzel ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ziyarette memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti.