Başkan Gürkan, AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti - Son Dakika

Başkan Gürkan, AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti. Başkan Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti. Ramazan Ercan da AA'nın çalışmaları hakkında Gürkan'a bilgi verdi. Ziyarette Ercan, Başkan Gürkan'a AA tarafından hazırlanan "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Son Dakika

Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü

Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı

Son Dakika! Montrö bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği başkanı ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı

Sıcaklığın 30 dereceye ulaştığı Antalya'da sahiller turistlerle doldu taştı

Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti