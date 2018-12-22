Başkan Gürkan, Abdal Musa Birlik Lokmasına Katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Alevi Eşit Yurttaşlık Derneği tarafından düzenlenen Abdal Musa Birlik Lokması Günü'ne katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Alevi Eşit Yurttaşlık Derneği tarafından düzenlenen Abdal Musa Birlik Lokması Günü'ne katıldı. Yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi.



AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Alevi Eşit Yurttaşlık Derneği tarafından dernek binasında düzenlenen Abdal Musa Birlik Lokması Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Lokma gününe, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Alevi Eşit Yurttaşlık Derneği Başkanı Erdoğan Ünverdi, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, bazı belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Burada ilk olarak konuşan Alevi Eşit Yurttaşlık Derneği Başkanı Erdoğan Ünverdi, birlik ve beraberlik mesajı vererek, katılımlarından dolayı Başkan Gürkan ve herkese teşekkür etti.



AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Türkiye'nin birliğinin bu tür etkinliklerle perçinleştiğini belirterek, "Alevi toplumumuzun hakikaten kültürel etkinliklerini, sosyal etkinliklerini giderme noktasında böyle bir mekanın arzu ettiğimizi belirtmek istiyoruz. İnşallah bu tür kültürel aktivitelerini yerine getirme noktasında elimizden gelen gayreti, çabayı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de göstereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ben şimdiden bu lokmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu lokmayı hazırlayan başta Erdoğan Dedemiz ve tüm katılımcıları da tebrik ediyorum. Bu lokmaya katkı sunan herkese de 'Birini bin etsin' diyorum" diyerek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.



Başkan Gürkan'ın yaptığı konuşmanın ardından lokma kazanı başında yapılan dua sonrası katılanlara Abdal Musa Birlik Lokması ikram edildi. - MALATYA

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