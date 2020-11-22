Başkan Gürkan Afet Barınma Sistemleri Fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Gürkan Afet Barınma Sistemleri Fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu

22.11.2020 16:09
Başkan Gürkan Afet Barınma Sistemleri Fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vagon Onarım Fabrikası ve arazisinde Türk Kızılay tarafından kurulacak Afet Barınma Sistemleri Fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vagon Onarım Fabrikası ve arazisinde Türk Kızılay tarafından kurulacak Afet Barınma Sistemleri Fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, alt ve üst yapısı ile çevre düzenlemesinin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alanda incelemelerde bulunan Gürkan'a, Kızılay Genel Merkezi Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın, Kızılay Sistem Yapı A.Ş Üretim Müdürü Mustafa Kaya, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Genel Sekreter Yardımcıları ile daire başkanları eşlik etti.

Gürkan, Kızılay'ın inşasına devam ettiği ve kısa süre içerisinde üretim faaliyetine başlayacağı fabrikaların Malatya istihdamına ve Malatya ekonomisine büyük katkı sunacağını ifade ederek, merkezin Türkiye'de üretim noktasında önemli bir görevi üstleneceğini belirtti.

Fabrikanın önemli bir merkez olacağını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Eski Vagon Fabrikası olan ve Kızılay'a devir edilen alanda üç fabrikamız bulunmakta. Lojistik merkezi, sistem yapı merkezi ve tekstil merkezi olacak. Bu 3 fabrikamızın toplamında yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek. Bu istihdamla birlikte hem üretim noktasında hem yan ürünlerin geliştirilmesi noktasında hem istihdam noktasında Malatya ekonomisine ve Malatya insanına yarar sağlayacaktır. Eski Vagon Fabrikası 40 yıldır atıl bir durumdaydı. Yapmış olduğumuz girişimler neticesinde ölü yatırım diye tabir ettiğimiz ve yoğun çalışmalarına tanık olduğumuz, sistem yapı, tekstil fabrikası ve lojistik merkezi inşallah en yakın zamanda faaliyete geçecek. Kızılay'ın çalışmalarını sürdürdüğü fabrikalar tamamlandığında sadece bölgenin değil Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük merkezi haline gelecektir. Dolayısıyla böyle bir yatırımın Malatya'ya gelmesinde emek sarf eden Hükümetimize, Kızılay Genel Başkanımız değerli hemşehrimiz Kerem Kınık'a, milletvekillerimize, Kızılay Şube Başkanına, Genel İdare Kurulu'na çok teşekkür ederim. Bu tesisin her aşamasında bizzat rehberlik eden Sistem Yapı AŞ. Üretim Müdürü Mustafa Kaya ve ekibine de teşekkür ediyorum. Çalışmaların Malatya'mıza ve Malatya insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Selahattin Gürkan, Sistem Yapı, Kızılay, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan Afet Barınma Sistemleri Fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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